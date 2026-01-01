CHP, Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'i disipline sevk etti

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde görev yapan CHP’li Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer hakkında, parti yönetimine yönelik eleştirilerinin ardından disiplin süreci başlatıldı. CHP Genel Merkezi, yapılan açıklamaları mercek altına alarak Göçer’in tedbirli şekilde ve kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

Süreç, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Tüzün ve Ecevit Keleş'in Malatya'da Göçer ile gerçekleştirdiği görüşmelerin rapora dökülmesiyle başladı. Hazırlanan rapor Merkez Yönetim Kurulu’na sunuldu ve MYK, bu rapor çerçevesinde Göçer’in disipline sevk edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Veli Ağbaba ve İl Başkanı Barış Yıldız'a dönük eleştirilerde bulunmuştu

Geçmişte yaşanan bazı tartışmaların ardından alınan bu karar, gözlerin parti içindeki dinamiklere çevrilmesine neden oldu. Yazıhan Belediye Başkanı Göçer, CHP Malatya 39. Olağan İl Kongresi kapsamında yaptığı konuşmada, başta il teşkilatı olmak üzere CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İl Başkanı Barış Yıldız'a dönük eleştirilerde bulunmuştu. Kongre salonunda söz konusu eleştirilerin ardından gerginlik yükselmiş, yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Kongreyi izleyen günlerde ise Göçer’in iktidar yanlısı basına verdiği demeçlerle partisini eleştirmeyi sürdürmesi, parti üst yönetiminde rahatsızlık yaratmıştı. Tüm bu gelişmeler ışığında CHP, Göçer’le ilgili disiplin sürecini başlatarak kesin ihraç talebini gündeme aldı.