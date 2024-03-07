CHP: Belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık

CHP, partinin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerinin ardından açıklama yaptı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır.Tüm halkımızı 31 Mart 2024’te Türkiye İttifakı’nda buluşmaya davet ediyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Köksal'a, "Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her siyasi görüşte olan insanına. Öyle, yani ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti, onu söyleyeyim. Öyle yok biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf ne biliyor musunuz? O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çık vatan haini, terörist hatırlayın ya büyükşehir belediyesi terörist doluydu. Bunu diyenle bu akıl aynı akıl, öyle yok öyle yağma yok. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplarken herkesi kucakladı, çağırdı ya o kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim. Bu kadar net." sözleriyle tepki göstermişti.