  CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı, Özlem Vural Gürzel paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı, Özlem Vural Gürzel paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e yönelik sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından tutuklanmasının ardından başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmişti. 

Halk TV'de yer alan habere göre CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Gürzel'e yönelik paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç "hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

