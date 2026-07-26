CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, partisinden istifa etti

Toplantıda konuşan Tuna Işın, CHP Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen görevden almaların ayrılık kararında etkili olduğunu belirtti. İl ve ilçe başkanlarının herhangi bir davanın tarafı olmamalarına rağmen görevlerinden uzaklaştırıldığını söyleyen Işın, "Arınma diye çıkılan yolda il ve ilçe başkanları hiçbir davanın konusu olmamalarına rağmen görevden alınıyorsa bu bir arınma değil, bir ele geçirmedir. Biz bu ele geçirmeye hem vicdanen hem gönüllü olarak karşıyız." dedi.

İstifa kararının arkasında örgütün ortak iradesi var

İstifa kararının yalnızca ilçe yönetimi tarafından alınmadığını dile getiren Işın, Bodrum genelinde gerçekleştirilen mahalle toplantıları ile parti üyeleri arasında yapılan anketlerin sonucunda örgütün ortak iradesinin ortaya çıktığını söyledi.

Siyasi mücadeleden vazgeçmediklerini vurgulayan Işın, aksine yeni bir dönemin başlangıcını yaptıklarını belirterek, alınan kararın öfkeyle değil, üstlenilen sorumluluğun gereği olarak verildiğini ifade etti.

Yeni siyasi oluşum için hazırlıklar başladı

Yaklaşık bir ay içinde yeni üyelik sürecine ilişkin çalışmaların başlayacağını açıklayan Işın, kurulacak yeni siyasi oluşumun ayrıntılarının da aynı süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Yeni siyasi hareketin çalışmalarını Bodrum merkezinde, seçim döneminde kullandıkları seçim ofisinden yürüteceklerini belirten Işın, hazırlıkların bu merkezden sürdürüleceğini kaydetti.

Halkla iç içe çalışma mesajı verdi

Konuşmasının sonunda yeni döneme ilişkin mesajlar veren Işın, siyasi çalışmalarını halkın içinde sürdüreceklerini belirterek, "Mücadeleye devam, durmak yok. Halkın içinde, halkla beraber, halkla el ele çalışacağız." ifadelerini kullandı.