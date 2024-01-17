CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş: Deprem için toplanan ek MTV’yi görev zararları yuttu

ANKARA (EKONOMİ) CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Enerji Komisyonu Üyesi Türker Ateş, kamu kurum ve şirketlerine yapılan görev zararı ödemelerinin 2023 yılında yüzde 250 arttığına dikkat çekerek, KİT’lere yapılan görev zararı ödemelerinin ise yüzde 850 arttığını belirtti. Seçim harcamalarının KİT’lerin görev zararlarını patlattığını belirten Ateş, “SGK’nın görev zararları 494 milyar liraya dayandı. EÜAŞ’a 77 milyar lira, BOTAŞ’a 74 milyar lira görev zararı ödendi. Sadece EÜAŞ’ın ve BOTAŞ’ın görev zararları; deprem bahanesi ile toplanan 30 milyar liralık ek MTV’yi fersah fersah aştı”dedi.

Ateş, 2023 yılında merkezi yönetim bütçesinden kamu kurumlarına yapılan görev zararı ödemelerine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“2022 yılında kamu kurumlarına ödenen toplam görev zararı 213 milyar lira iken, bu yıl yapılan ödemeler yüzde 250 artışla 748 milyar liraya yükseldi. Bu rakam 2023 yılı bütçe tahmini olan 535 milyarı ciddi biçimde çok aştı. İktidarın yılbaşındaki hesabı yıl sonunda tutmadı. Yüzde 151 oranında sapma yaşandı. KİT’lerin görev zararlarındaki artışın boyutu çok daha vahim. 2022 yılında 19 milyar lira görev zararı ödenen KİT’lere, bu yıl ödenen görev zararı tam 179 milyar 619 milyon lira. Artış oranı yüzde 820. BOTAŞ’ın geçen yıl 5 milyar lira olan görev zararı, bu yıl 74 milyar liraya çıktı. Artış oranı yüzde 1380. Daha önce görev zararı ödenmeyen EÜAŞ’a bu sene tam 77 milyar lira görev zararı ödendi. Depremde evleri barkları kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza bile ücretsiz elektrik verilmedi. Bu zarar nereden kaynaklanıyor, iktidarın mutlaka cevap vermesi gerekiyor.”

"SGK kara deliğe dönüşüyor"

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da iktidarın seçim yatırımlarından ciddi darbe aldığını kaydeden Ateş, 2022 yılında 168 milyar lira olan görev zararı ödemesinin bu yıl yüzde 193 artış ile 494 milyar lirayı aştığını belirtti. “SGK iktidar eliyle her geçen gün bir kara deliğe dönüşüyor” diyen Ateş, “ SGK’ya yapılan ödeme kalemleri altında en yüksek artış, ‘diğer ödemeler’ adı altında gerçekleşti. 2022 yılında 9 milyar lira olan diğer ödemeler kalemi, bu yıl 175 milyar liraya dayandı. Bu ödemelerinin gerekçelerinin şeffaf bir biçimde kamuoyuna açıklanması gerekiyor” dedi.

"Kamu bankalarının görev zararı arttı"

Kamu bankalarının da seçim malzemesi olmaktan kurtulamadığını kaydeden Ateş, “ 2022 yılında görev zararı yaklaşık 10 milyar lira olan Ziraat Bankası 21 milyar lira; 9,5 milyar lira görev zararı olan Halk Bankası 16 milyar lira bu yıl görev zararı ödemesi aldı. Ziraat Bankası’na yapılan ödeme yüzde 113, Halk Bankası’na yapılan ödeme yüzde 69 arttı. İktidarın 2023 yılında seçimi kazanmak için bol keseden dağıttığı kamu kaynaklarının faturası vatandaştan vergiler yolu ile çoktan geri alındı” dedi.