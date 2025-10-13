CHP bu hafta Sarıyer'de miting yapacak

CHP, bu haftaki mitingini İstanbul Sarıyer'de yapacak. Miting saati ise kış mevsimi nedeniyle 19:30 olarak güncellendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, vatandaşlara mitinge katılım çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Adaletsizliğe karşı susmuyoruz, halkımızın iradesini savunuyoruz! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz. Kış mevsimi nedeniyle eylem saatimiz 19.30 olarak güncellenmiştir."