  CHP bu hafta Sarıyer'de miting yapacak
CHP bu hafta Sarıyer'de miting yapacak

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin bu haftaki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Mitingin Sarıyer'de yapılacağını belirten Çelik, "Adaletsizliğe karşı susmuyoruz, halkımızın iradesini savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP bu hafta Sarıyer'de miting yapacak
CHP, bu haftaki mitingini İstanbul Sarıyer'de yapacak. Miting saati ise kış mevsimi nedeniyle 19:30 olarak güncellendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, vatandaşlara mitinge katılım çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı: 

"Adaletsizliğe karşı susmuyoruz, halkımızın iradesini savunuyoruz! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz. Kış mevsimi nedeniyle eylem saatimiz 19.30 olarak güncellenmiştir."

