CHP, Çalışma Meclisi toplantı tarihini eleştirdi: 1 Mayıs'a getirilmesi göstermelik bir adım

ANKARA (EKONOMİ)

İktidarın bir kez daha ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla sembolik bir süreç yürütmek istediğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Çalışma Meclisi’nin toplanıp toplanmamasının iktidarın keyfine göre karar verebileceği bir konu olmadığını söyleyerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Çalışma Meclisi toplantısı için 1-2 Mayıs tarihlerini belirlediği ifade ediliyor. Madem böyle bir niyetiniz var, başka tarih mi kalmadı zaten beş yıldır toplamıyorsunuz. Bu tarihin seçilmesinin anlamı ve amacı çok açık; sendikalar, demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs’ta alanlarda olmasın, Saray’da dört duvar arasında seslerini bastıralım. Ya böyle ya da sarılaşmayan sendikalar Meclis’e gelmesin, çalışma hayatının sorunları konusunda konuşamasınlar isteniyor. Emeklinin, emekçinin, asgari ücretlinin temsilcilerinin olmayacağı bir Çalışma Meclisi kurarak, Çalışma Hayatının ve çalışanların sorunlarını konuşmak yerine, sorunları bastırmayı, halının altına süpürmeyi mi tercih edeceksiniz?

Asgari ücret, emeklilerin yaşam savaşı, çalışma hayatı paydaşlarının gelirdeki mutsuzluğu ve hatta esnafın içerisinde olduğu duruma itirazlar yüksek sesle geleceği için gerçeklerle yüzleşmek yerine top çevirecekler. Sendikaların olmadığı bir Çalışma Meclisi’nde, "zor şartları biliyoruz ama hep birlikte kemer sıkalım” mesajı vermek isteyeceklerdir. Her iki koşulun da kabul edilebilir bir yanı yok. Çalışma Meclisi toplansın ama tarihi değişmeli, gündem taraflarla birlikte belirlenmeli. Başka türlüsü ifade ettiğim üzere göstermelik bir toplantıdan öteye gitmeyecektir.”