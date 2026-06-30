CHP, DEM Parti ve MHP Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde ne mesajlar verdi?

NATO Zirvesi, 30 Haziran'da TBMM'de grup toplantılarını yapan siyasi parti liderlerinin de gündemindeydi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye'nin olmadığı denklem çöker" dedi.

Muhalefet parti liderleri ise NATO Zirvesi öncesi Ankara'da yüzlerce kişinin tutuklanmasını eleştirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, NATO'yu "dünyayı güvenliğe değil, savaşın gölgesine alıştıran eski bir korku mimarisi" olarak tanımladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise tutuklamaları ve güvenlik önlemlerini "utanç verici bir hal" olarak nitelendirdi.

Bahçeli: İttifak yeniden sert güce yöneldi

Konuşmasında Türkiye'nin NATO için önemli olduğunu vurgulayan Bahçeli, "NATO Türkiye için ne biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir" dedi.

Türkiye'nin Karadeniz''den Doğu Akdeniz'e, "NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kâğıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgası" olduğunu söyleyen Bahçeli, "Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır" diye konuştu.

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre Bahçeli, NATO'nun "yeni bir dönemin başında" olduğunu ve yeniden sert güce yöneldiğini vurguladı:

"Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son savunma bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin artırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık ve Rusya-Ukrayna Savaşı gündemin merkezine oturmuştur.

NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış, ittifakın yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir."

Türkiye'yi "NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlet" olarak tanımlayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'in stratejik sularında bir güvenlik mimarisi inşa edilecekse herkes peşinen kabul etmelidir ki Montrö ile tahkim edilen boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğimiz o masanın temelini teşkil edecektir.

Doğu Avrupa hattında bir caydırıcılık kalkanı örülecekse, kahraman Türk ordusunun sahada zaferle tescillediği harekât tecrübesi, Türkiye'nin muazzam askeri kudreti ve savunma sanayisindeki şahlanışı muhakkak surette denklemin tam kalbindedir.

Ortadoğu'nun asırlardır kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş coğrafyasında yeni bir düzen aranıyorsa, şanlı devletimizin çelikten yumruğuyla kökünü kazıyarak tasfiye ettiği terör odaklarından arta kalan coğrafya ancak ve ancak Ankara'nın iradesiyle hayat bulacaktır."

Bahçeli, "Türkiye'nin sarsılmaz jeopolitik ağırlığını dışarıda bırakan her denklem eksik kalmaya ve çökmeye mahkûm olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Askeri hastaneler yeniden açılmalı"

Devlet Bahçeli konuşmasında askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini de söyledi.

"Bugün NATO'da askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir" diyen Bahçeli, "Bu bir milli beka meselesidir" ifadelerini kullandı.

Bakırhan: NATO zirvesi öncesi 'Ankara adeta açık cezaevine çevrildi'

DEM Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısında konuşan Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, NATO'ya ve Ankara'da alınan önlemlere eleştiriler yöneltti.

"Bu zirve, masaya daha fazla silah, daha fazla cephe, daha fazla gözyaşı getiriyor" diyen Bakırhan sözlerinin devamında, "Ankara'ya bakın; kent adeta açık cezaevine çevrildi. Bir zirveye mi hazırlanılıyor, savaşa mı hazırlanılıyor belli değil" ifadesini kullandı.

DEM Parti lideri, zirve başlamadan yapılan tutuklamaları "haksız, hukuksuz ve keyfi" olarak nitelendirdi.

İki günlük etkinlik için "şimdiden 12 milyar lira harcandığı" iddialarını aktaran Bakırhan, "NATO, dünyayı güvenliğe değil, savaşın gölgesine alıştıran eski bir korku mimarisidir. Biz, Ankara'dan yükselen bu militarist vitrinin karşısına halkın sofrasını, barışın sesini ve demokratik yaşam hakkını koyuyoruz" diye ekledi.

Özel: Tutuklamaları kimse normalleştirmesin

NATO Zirvesi için alınan önlemleri eleştiren Özgür Özel, "Ankara'ya değil, Erdoğan'a yakışan şeyler oluyor... Yabancı liderler gelecek diye kendi insanına çile tasarlayan, Meclis'i kamu kurumlarını, sokaklarını kaptan bir acayip OHAL var" dedi.

Özel, "Bir de protesto gösterileri olabilir şüphesiyle yapılan operasyonlar, gözaltına alınan 225 kişi ve bunların 178'inin tutuklanması var. Bunu kimse cümlede kullanıp, tepki gösterip sakın normalleştirmesin" diye ekledi.