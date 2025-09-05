  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP, disipline sevk edilen Barış Yarkadaş'tan savunma istedi
Takip Et

CHP, disipline sevk edilen Barış Yarkadaş'tan savunma istedi

Tedbirli olarak CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın savunması talep edildi. Yazılı savunma için 15 gün, sözlü savunma için 26 Eylül tarihi verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP, disipline sevk edilen Barış Yarkadaş'tan savunma istedi
Takip Et

Tedbirli olarak CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın savunması istendi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır'ın ilettiği dilekçede, "Sayın Barış Yarkadaş... Merkez Yönetim Kurulu'nun 2 Eylül 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle, Tüzüğümüzün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca 'tedbirli' olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiniz. Dosyanız incelenmiş ve 26.09.2025 tarihli Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gündemine alınmıştır" denildi.

Dilekçede şunlar kaydedildi:

"2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü ve Disiplin Yönetmenliği'ne göre yazılı ve sözlü savunma hakkında sahipsiniz.

Yazılı savunma için süre, iş bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. Yazılı savunma yapmak istemeniz halinde bu süre içerisinde yazılı savunmanızı Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteryasına sunulması gerekmektedir. Şayet sözlü savunma yapmak isterseniz 26.09.2025 günü saat 13.00'te yapılacak toplantıda hazır bulunabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen süreler içinde savunma yapmamanız durumunda veya üyelik adresinize çıkarılan tebligatı kabul etmemeniz halinde, savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızın bilinmesini rica ederim."

CHP İstanbul kayyum heyetinde ayrılık: Hasan Babacan çekildi, partisi ihraç etmeyecekCHP İstanbul kayyum heyetinde ayrılık: Hasan Babacan çekildi, partisi ihraç etmeyecekGündem
CHP'li Ağbaba: CHP’yi ele geçirmek isteyen bazı partililer Akın Gürlek, MHP ve AK Partili siyasetçilerle görüştüCHP'li Ağbaba: CHP’yi ele geçirmek isteyen bazı partililer Akın Gürlek, MHP ve AK Partili siyasetçilerle görüştüGündem
Gündem
İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz
İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Dava öncesi ilan edilecek
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Dava öncesi ilan edilecek
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon içerisinden Öcalan'a heyet göndermesi önerisi
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon içerisinden Öcalan'a heyet göndermesi önerisi
Sosyalist Enternasyonal'den kayyum tepkisi: Özgür Özel'i destekliyoruz
Sosyalist Enternasyonal'den kayyum tepkisi: Özgür Özel'i destekliyoruz
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü