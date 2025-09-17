  1. Ekonomim
CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Fidancı, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında, uzun süredir CHP Diyarbakır İl Başkanlığı görevlerinde bulunduğunu, kurultay delegeliği yaptığını ve iki yıl boyunca disiplin kurulu il başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.

YAYINLAMA
CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Fidancı, açıklamasında uzun süredir CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda görev yaptığını, kurultay delegeliği ve iki yıl boyunca disiplin kurulu il başkanlığı görevlerinde bulunduğunu belirtti.

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı, partisinden istifa etti - Resim : 1

"Zaman geçtikçe daha kötüye gitti"

Son 4 yıldır da örgüt ve örgütlenmelerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmekte olduğunu kaydeden Fidancı, "Ancak CHP söylem ve eylemlerinin hiçbir zaman örtüşmediğini, hak, hukuk, adalet diyen CHP'nin maalesef hak, hukuk, adaletten zerre kadar nasibini almadığını, kendi anayasaları olan tüzüklerine bile uymadıklarını ve uygulamadıklarını gördüm. Düzelecek umuduyla bekledim, ancak zaman geçtikçe daha kötüye gittiğini, partide herkesin kendi bireysel çıkarlarını koruma dertlerinin olduğunu, ülke için herhangi ciddi bir projelerinin olmadığını yaşayarak gördüm. Bu sebepten an itibarıyla tüm görevlerimden ve CHP'den istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte zaman zaman CHP içinde yaşanan haksızlığı ve hukuksuzluğu, basın, medya üzerinden kamuoyuyla paylaşacağım" dedi. Öte yandan Selim Fidancı'nın oğlu ve yeğeninin de geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldığı öğrenildi.

