CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl görevinden istifa etti
CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl görevinden istifa etti. Akyıl'ın yoğun iş temposu içerisinde parti çalışmalarına yeterli vakit ayıramayacağı düşüncesiyle görevi bıraktığı belirtiliyor.
Cega Medya'dan Ferit Aslan'ın haberine göre Akyıl'ın görevini bırakma kararına gerekçe olarak şahsi işlerinin yoğunluğunu gösterdiği öğrenildi.
Akyıl’ın istifasının ardından gözler CHP Diyarbakır İl Yönetimi’ne çevrildi.
Parti tüzüğü gereği, boşalan koltuk için yeni bir seçim süreci işletilecek.
Mevcut il yönetim kurulu üyelerinin, kendi aralarında yapacakları bir oylama ile yeni il başkanını belirlemesi bekleniyor.