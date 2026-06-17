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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede "memleket meseleleri"nin ele alındığını belirten Tanrıkulu, Bahçeli'ye Kürt meselesinin barışçıl çözümüne yönelik çabaları nedeniyle Diyarbakır adına teşekkür ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.

Tanrıkulu açıklamasında, "Sayın Devlet Bahçeli'yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim" ifadelerine yer verdi. CHP'li vekil, kabulü ve gösterilen ilgi için de Bahçeli'ye teşekkür ettiğini belirtti.

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