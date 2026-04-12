CHP Diyarbakır'ın yeni il başkanı belli oldu
CHP Diyarbakır İl Yönetimi, İsmail Akyıl'ın istifasıyla boşalan koltuğa yönetim kurulu üyesi Avukat Mehmet Berk'i yeni il başkanı olarak seçti.
CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl’ın istifanın ardından il yönetimi toplanarak yeni il başkanını seçti. Yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyesi Avukat Mehmet Berk, yeni il başkanı olarak seçildi.
Parti içerisinde uzun süredir aktif görev alan ve yönetimde bulunan yeni başkan Mehmet Berk'in, önümüzdeki günlerde ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmesi ve yeni yönetimin görev dağılımını yapması bekleniyor.