CHP, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni AYM’ye götürüyor
CHP, ek MTV alınmasını kapsayan düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.
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ANKARA (EKONOMİ) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmasını içeren düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götürüyor.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın bugün saat 16.30’da Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci kez alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.