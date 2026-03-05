CHP Ekonomi Eşgüdüm Konseyi savaş gündemiyle toplandı: KOBİ’lere kredi garanti desteği çağrısı

ANKARA(EKONOMİ)

Toplantı sonrası yapılan açıklamada; enerji fiyatlarındaki artışın, büyüme, cari denge ve enflasyon üzerinde olumsuz etkiler yaratma riskine dikkat çekildi. Başta enerji olmak üzere atılması gereken adımlar şöyle sıralandı:

- Enerjide spot piyasalardaki oynaklığın yarattığı kırılganlığın azaltılması gerekmektedir. Türkiye’nin enerji politikasında depolama kapasitesinin artırılması ve uzun vadeli tedarik kontratlarının güçlendirilmesi öncelik haline getirilmelidir. Doğalgaz ve petrol depolama yatırımlarının genişletilmesi kriz dönemlerinde arz kesintilerine karşı stratejik bir tampon oluştururken, uzun vadeli kontratlar ise spot piyasalardaki ani fiyat sıçramalarının enerji maliyetleri ve enflasyon üzerindeki etkisini sınırlayacaktır.

- Olası kriz ve şoklara karşı enerji tedariğinde kaynak çeşitliliğiyle beraber coğrafi çeşitliliğin de artırılması gerekmektedir. Körfez bölgesine bağımlılığı azaltmak için Azerbaycan ve Orta Asya boru hatlarının kapasitesi artırılmalı, ABD ve Afrika’dan LNG tedariki genişletilmeli ve depolama altyapısı güçlendirilmelidir.

- Türkiye’nin mevcut rafineri altyapısı modernize edilmeli, esnek ham petrol işleme kapasitesi artırılmalı ve bu altyapı petrokimya üretimiyle entegre edilmelidir. Böyle bir yaklaşım Türkiye’nin enerji güvenliğini güçlendirirken aynı zamanda ülkemizi bölgesel bir rafine ürün ticaret merkezi haline getirerek cari açığı azaltıcı ve jeoekonomik konumunu güçlendirici bir rol oynayacaktır.

- Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimlerin deniz ticaretinde yarattığı riskleri azaltmak için Türkiye eş zamanlı politika araçları geliştirmelidir. Bu kapsamda, savaş riski primlerinin hızla yükseldiği dönemlerde Türk bayraklı gemileri ve ihracat taşımalarını korumak amacıyla Eximbank veya Hazine destekli bir “savaş riski sigorta mekanizması” oluşturulmalıdır. Kritik ticaret hatlarında Türk Deniz Kuvvetleri’nin koordinasyonunda güvenli ticaret koridorları ve gerektiğinde konvoy uygulamaları devreye alınarak Türk gemilerinin güvenliği sağlanmalıdır. Türkiye limanlarının bölgesel aktarma merkezi olarak güçlendirilmesi ve alternatif kara-deniz lojistik hatlarının geliştirilmesi sayesinde kriz dönemlerinde ihracat akışının kesintiye uğraması engellenmelidir.

- Savaştan ve yarattığı belirsizliklerden etkilenen KOBİ’lere yönelik kredi garanti mekanizmalarının güçlendirilmesi ve uygun finansman imkanlarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Süreçten olumsuz etkilenen firmalar için KGF teminatlı kredi paketleri ile firmaların işletme sermayeleri güçlendirilmelidir. Özellikle bölgeye ihracat yapan KOBİ’ler için Eximbank finansman imkanları genişletilmelidir. Bölgesel gerilimden doğrudan etkilenen KOBİ’ler için vergi, SGK primleri ve kamu alacaklarında geçici erteleme veya yapılandırma imkânları değerlendirmeye alınmalıdır. Bu kapsamda maliye politikasında kamu harcamaları verimlilik ve öncelik odaklı yapılmalıdır.

- Savaşın turizm üzerindeki etkileri senaryo bazlı şekilde ele alınmalı ve alternatif eylem planları hayata geçirilmeli, turizme destek paketleri hazırlanmalıdır. Türkiye'nin güvenli ve güvenilir bir turizm destinasyonu olduğu yönündeki tanıtım çalışmaları artırılmalıdır.

“Made in Europe” temasları

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler hızla artarken Türkiye’nin Avrupa ile kurduğu ilişkilerin önemini artırdığı belirtildi. Bu kapsamda Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmelerde Genel Başkan Özgür Özel tarafından kaleme alınan; AB’nin “Made in Europe” vizyonuna Türkiye’nin dahil edilmesi, AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve demokratik değerler etrafında stratejik işbirliğinin artırılması çağrısının yer aldığı mektubun taraflara iletildiği kaydedildi. CHP’nin, Türkiye’nin “Made in Europe” vizyonunda güçlü bir üretim ve eşit tedarik ortağı olarak yer almasını güvence altına almak, Gümrük Birliği’nin kapsamlı biçimde güncellenmesini sağlamak ve Türkiye’nin Avrupa ile ekonomik entegrasyonunu demokrasi, kalkınma ve refah temelinde derinleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.