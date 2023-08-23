CHP Ekonomi Masası çalışmalarına yeniden başlıyor

ANKARA (EKONOMİ) CHP Ekonomi Masası, 28. Dönemde yeni kadrosuyla yeniden çalışmalarına başlıyor. CHP Ekonomi Masası, derinleşen ekonomik krizi il ziyaretleriyle yerinde inceleyip, kapsamlı çözüm önerilerini ortaya koyacak.

CHP Genel Merkezi’nde dün ilk toplantısını gerçekleştiren Masa, bu dönem çalışmalarında il programlarının yanında sektörel toplantılara da yer verme kararı aldı. CHP Ekonomi Masası, deprem bölgesindeki ekonomik tabloyu da özel olarak mercek altına alacak. Bu çerçevede, “Deprem Bölgesi Ekonomisini İzleme ve Çözüm Komitesi” oluşturulurken, Türkiye genelinde gıda, tarım, tekstil, konut gibi sıkıntıların derinleştiği sektörlere ilişkin Daimi Komisyonlar kurulacak. İllerin Ticaret ve Sanayi Odaları, iş insanları, sanayiciler, dernekler, Organize Sanayi Bölgeleri yöneticileri, emek örgütleri, esnaf ve çiftçi örgütleri, meslek odaları, Ticaret Borsası yöneticileri ve STK Temsilcileri ile kapsamlı toplantılar yapacak olan Ekonomi Masası hem il ölçekli hem Türkiye ölçekli kapsamlı raporlar hazırlayarak çözüm önerileri geliştirecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında çalışacak CHP Ekonomi Masasının, saha koordinatörlüğünü Bolu Milletvekili Türker Ateş, sekreterliğini Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun yürütecek.

CHP Ekonomi Masasında yer alan isimler şöyle:

“Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İdari ve Mali İşler Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İşveren Örgütleri ve Eğitim ve Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Yurtdışı Örgütlenme Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar.

Bolu Milletvekili Türker Ateş, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Yalova Milletvekili Tahsin Becan, İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, önceki dönem İstanbul Milletvekilleri Turan Aydoğan ve Bihlun Tamaylıgil.”