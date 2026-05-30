CHP ekranlarda ikiye bölündü: Haber kanalları, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını nasıl takip etti?

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14:00'te CHP Genel Merkezi'nde, mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık görevine tedbiren son verilen Özgür Özel de aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde halkla bayramlaştı.

Haber kanalları iki ismin konuşmalarını nasıl takip etti, canlı yayına nasıl yansıdı? T24 derledi.

NTV, Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasını canlı ve sesli yayınlarken; ekranın diğer yarısında Özgür Özel'in mitingini sessiz şekilde verdi. Kılıçdaroğlu'nun mitingi bitince ise yayını kesti.

Sözcü TV, Özgür Özel'in mitingini tam ekranda canlı yayınlarken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine canlı yer vermedi.

CNN Türk, Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını canlı ve sesli yayınlarken; ekranın diğer yarısında Özel'in mitingini sessiz şekilde verdi.

Habertürk, Kılıçdaroğlu'nun mitingini canlı yayınladı, ekranın diğer yarısından sessiz şekilde Özgür Özel'in yayınını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun mitingi bitince Özel'in mitingini vermeye devam edilmedi ve Kılıçdaroğlu'nun mitinginin yorumlanmasına geçildi.

Halk TV, Özgür Özel'in mitingini canlı ve sesli olarak yayınlarken, Kılıçdaroğlu'nun mitingini ekranın diğer yarısında sessiz bir şekilde verdi.

TRT Haber, Kılıçdaroğlu'nun mitingini canlı yayınlarken Özel'in konuşmalarına yer vermedi.

Akit TV, Kılıçdaroğlu'nun programını canlı takip ederken Özel'in konuşmalarına yer vermedi.

TV100, Kılıçdaroğlu'nun mitingini canlı yayınladı, ekranın diğer yarısından sessiz şekilde Özgür Özel'in yayınını verdi.

TGRT de Kılıçdaroğlu'nun mitingini canlı yayınlarken, Özel'in mitingine yer vermedi.

Kılıçdaroğlu'nun mitinginin ardından Gürkan Hacır ve Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun mesajlarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk TGRT'ye konuşmuştu. Mutlak butlan kararı verilmeden önce TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mutlak butlan kararının verileceği haberini paylaşmıştı.