Gözaltına alınan CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Deniz Turan serbest bırakıldı

CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Turan hakkında sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna yansıyan bazı ifadeleri üzerine savcılık tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Turan hakkında gözaltı kararı verildi.

Konuya ilişkin CHP’den yapılan açıklamada, "Gençlik Kolları Başkanımız, il başkanlık binamıza asmış oldukları Hodri Meydan, İmamoğlu görselli pankartı asması gerekçesiyle polis merkezinde ifadesi alınmak üzere saat 00.30-01.00 sularında davet edilmiştir. Gençlik Kolları Başkanımız kendi aracı ile ifade vermeye gitmiştir. Kendisine Merkez İlçe Başkanımız Ali Aras ve İl Sekreterimiz Hasan Nergiz nezaret etmiştir. İfadesi alınan Gençlik Kolları Başkanımız, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır." denildi.