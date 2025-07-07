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CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Özçelik, partisinden istifa etti

CHP'de uzun yıllar önemli görevlerde bulunan emekli büyükelçi ve dış ilişkilerden sorumlu eski genel başkan yardımcısı Murat Özçelik, partisinden istifa etti. Özçelik, konuya ilişkin açıklamasında, partinin hem iç işleyişine hem de ülke sorunlarına yaklaşımına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Haber Merkezi
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CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Özçelik, partisinden istifa etti
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Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, istifa gerekçesinde CHP’nin “vizyoner muhalefet üretme” kapasitesini kaybettiğini belirterek, halkın temel ihtiyaçlarının ve ülkenin yapısal sorunlarının göz ardı edildiğini ifade etti.

Açıklamasında “Cumhuriyet Halk Partisi’nin mevcut yönetim anlayışı ve örgütsel yapısıyla bu yeni arayışın öncüsü olabileceğine dair inancım kalmamıştır” ifadesine yer veren Özçelik, parti içindeki hizipleşmenin ve kişisel çıkar odaklı siyasetin, kurucu değerlerle bağdaşmadığını savundu.

Özçelik istifa mektubunda, CHP’nin son kurultay sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Özçelik, “demokratik ilkelere gölge düşüren bazı usulsüzlükler”in yaşandığını öne sürerken, bu süreçlerin partiye duyulan güveni zedelediğini kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında yaşanan tartışmalara da değinen Özçelik, parti kaynaklarının halk yararına değil, belirli kişilere endeksli bir şekilde kullanıldığını belirtti.

CHP yönetimine "halktan kopuk" eleştirisi

Emekli büyükelçi, ekonomik krizden hukuk sistemine, toplumsal kutuplaşmadan dış politikadaki yalnızlaşmaya kadar birçok alanda yaşanan yapısal sorunlara dikkat çekerek, mevcut CHP yönetiminin bu krizlerden çıkış için gerekli olan “samimi, kararlı ve halkla bütünleşmiş” siyaset anlayışını ortaya koyamadığını söyledi.

İstifa açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığını özellikle vurgulayan Özçelik, “Atatürk’e ve onun ilke ve devrimlerine olan bağlılığım bakidir” diyerek, ayrılığının CHP’nin tarihsel misyonundan değil, bugünkü yönetim anlayışından kaynaklandığını net biçimde ortaya koydu.

 

 

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