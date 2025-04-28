CHP Eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için internet sitesi açıldı! 8 eleştiriye yanıt verildi

Eski CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için gönüllüler tarafından açıldığı belirtilen bir internet sitesinde dikkat çeken bilgiler paylaşıldı.

Siteye yerleştirilen ‘İsnat ve Cevaplar’ başlıklı bölümde, Kılıçdaroğlu’na yöneltilen en yaygın iddialar ve bu iddialara verilen yanıtlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Yöneltilen iddialardan yanıt verilen 8 başlık şöyle oldu:

1) ‘Şaibeli Kurultay Meselesi’

2) ‘39 Milletvekili Meselesi’

3) ‘Dokunulmazlıkların Kaldırılması Meselesi’

4) ‘13 Seçim Kaybetti mi?’

5) ‘Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Dayattı mı?’

6) ‘Zafer Partisi Protokolü’

7) ‘Ekmeleddin İhsanoğlu Meselesi’

8) ‘Mühürsüz Oylar’