  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için internet sitesi açıldı! 8 eleştiriye yanıt verildi
Takip Et

CHP Eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için internet sitesi açıldı! 8 eleştiriye yanıt verildi

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çekici bir internet sitesi açıldı. Gönüllüler tarafından açıldığı belirtilen internet sitesinde dikkat çeken bilgiler paylaşıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için internet sitesi açıldı! 8 eleştiriye yanıt verildi
Takip Et

Eski CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için gönüllüler tarafından açıldığı belirtilen bir internet sitesinde dikkat çeken bilgiler paylaşıldı.

Siteye yerleştirilen ‘İsnat ve Cevaplar’ başlıklı bölümde, Kılıçdaroğlu’na yöneltilen en yaygın iddialar ve bu iddialara verilen yanıtlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Yöneltilen iddialardan yanıt verilen 8 başlık şöyle oldu:

1) ‘Şaibeli Kurultay Meselesi’

2) ‘39 Milletvekili Meselesi’

3) ‘Dokunulmazlıkların Kaldırılması Meselesi’

4) ‘13 Seçim Kaybetti mi?’

5) ‘Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Dayattı mı?’

6) ‘Zafer Partisi Protokolü’

7) ‘Ekmeleddin İhsanoğlu Meselesi’

8) ‘Mühürsüz Oylar’

 

İletişim Başkanı Altun'dan Erdoğan'ın İtalya ziyaretine ilişkin açıklamaİletişim Başkanı Altun'dan Erdoğan'ın İtalya ziyaretine ilişkin açıklamaGündem

 

Aile Saadeti dizisine Fatih Al dahil oldu! Fatih Al kimdir?Aile Saadeti dizisine Fatih Al dahil oldu! Fatih Al kimdir?Aktüel

 

Gündem
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ yarın hakim karşısına çıkacak!
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ yarın hakim karşısına çıkacak!
İletişim Başkanı Altun'dan Erdoğan'ın İtalya ziyaretine ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Altun'dan Erdoğan'ın İtalya ziyaretine ilişkin açıklama
İş insanlarına vize kolaylığı iddiası: Kıbrıs Rum gemilerine liman açılacağı haberleri yalanlandı
İş insanlarına vize kolaylığı iddiası: Dışişleri liman açılacağı haberlerini yalanlandı
6.2 büyüklüğündeki depremin ardından o ilçelere talep yağıyor!
6.2 büyüklüğündeki depremin ardından o ilçelere talep yağıyor!
İBB soruşturması: Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
İBB soruşturması: Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Seçil Erzan davasında Fatih Terim'in şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Seçil Erzan davasında Fatih Terim'in şoförünün ifadesi ortaya çıktı