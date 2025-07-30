Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski İstanbul İl Başkanı Cemal Özdemir hayatını kaybetti.

Özdemir'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Söz konusu haberi CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tanal ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl eski Başkanlarımızdan, partimize yıllarca emek vermiş değerli yol arkadaşımız Cemal Özdemir’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Cumhuriyetin ve halkın aydınlık geleceği için verdiği mücadeleyle hafızalarımızda yer edinen Cemal Özdemir’e Allah’tan rahmet diliyorum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine, dava arkadaşlarına ve büyük CHP ailemize sabır ve baş sağlığı temenni ediyorum. Emekleri, duruşu ve mücadelesi daima saygıyla anılacaktır. Mekânı cennet, yolu aydınlık olsun."

Özdemir’in cenaze programına ilişkin bilgilerin, ailesi ve CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından önümüzdeki saatlerde paylaşılması bekleniyor.

2001-2002 yıllarında CHP İstanbul İl Başkanlığı Cemal Özdemir’in evli ve iki çocuk babasıydı.