CHP eski Milletvekili Zeki Çakıroğlu hayatını kaybetti

CHP’nin Muğla 20. Dönem Milletvekili olan Zeki Çakıroğlu, Milas’taki ofisinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. 73 yaşındaki Çakıroğlu’nun aniden rahatsızlandığı, bir süre sonra baygın halde bulunması üzerine sağlık ekiplerine haber verildiği öğrenildi.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Gazete Pencere'de yer alan habere göre hastaneye kaldırılan Çakıroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından yakınları hastaneye gelirken, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da aileye başsağlığı dileklerini iletti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çakıroğlu, uzun yıllar Milas’ta avukatlık yaptı. Daha önce belediye meclis üyeliği görevinde de bulunan Çakıroğlu, ardından CHP’den Muğla milletvekili olarak Meclis'te görev yaptı.