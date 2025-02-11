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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için istenen ceza belli oldu

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için 5 yıl 4 ay hapis cezası talep edildi

Haber Merkezi
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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için istenen ceza belli oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik paylaşımı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ifadesi alınan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Ne olmuştu?

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili bir paylaşım nedeniyle, ''Kamu görevlisine hakaret'' ve ''Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek'' suçlarından soruşturma başlatılmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırılmıştı.

Cem Aydın'ın gözaltına alınmasına neden olan paylaşım

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın sabahın erken saatlerinde evinde gözaltına alınmasına neden olan paylaşım, dün (19.01.2025) CHP Gençlik Kolları resmi X hesabından "SEYYAR GİYOTİN’in Anatomisi: Akın Gürlek" adlı bir video.

Videoda CHP lideri Özel'in hem meclis grup başkanvekili iken mecliste, hem de Esenyurt belediyesine kayyum atanması, Beşiktaş Belediyesi başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında ifade ettiği sözler yer alıyor.

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