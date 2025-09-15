  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın "Akın Gürlek" davası 28 Kasım'a ertelendi
Takip Et

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın "Akın Gürlek" davası 28 Kasım'a ertelendi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın “Akın Gürlek davası” olarak bilinen yargılamasının üçüncü duruşması görüldü. Mahkeme davayı 28 Kasım 2025 saat 10:00’a erteledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın "Akın Gürlek" davası 28 Kasım'a ertelendi
Takip Et

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik videolu bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı.

Aydın, “terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterme” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla yargılanıyor. Dava kapsamında görülen üçüncü duruşma sonrası mahkeme, bir sonraki duruşmayı 28 Kasım 2025 saat 10:00’a erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a tazminat davasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a tazminat davasıGündem

Ne oldu?

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında hazırlanan bir video paylaşımı nedeniyle yargılanıyor. Aydın, 20 Ocak’ta ifadeye çağrıldı. Hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle dava açıldı.

Özgür Çelik, kurultay davasının ertelenmesini değerlendirdi: Partimiz tartışılsın istiyorlar ama iktidar yürüyüşümüz sürecekÖzgür Çelik, kurultay davasının ertelenmesini değerlendirdi: Partimiz tartışılsın istiyorlar ama iktidar yürüyüşümüz sürecekGündem
Murat Yetkin, kurultay davasının ertelenmesini değerlendirdi: Karar kötünün iyisi, Özel'i harcamanın bedeli ağır olabilirMurat Yetkin, kurultay davasının ertelenmesini değerlendirdi: Karar kötünün iyisi, Özel'i harcamanın bedeli ağır olabilirGündem
CHP’den erteleme kararına ilişkin ilk değerlendirme: Olağan kurultayı yapıp yola devam edeceğizCHP’den erteleme kararına ilişkin ilk değerlendirme: Olağan kurultayı yapıp yola devam edeceğizGündem
Gündem
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi