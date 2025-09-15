CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın "Akın Gürlek" davası 28 Kasım'a ertelendi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik videolu bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı.

Aydın, “terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterme” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla yargılanıyor. Dava kapsamında görülen üçüncü duruşma sonrası mahkeme, bir sonraki duruşmayı 28 Kasım 2025 saat 10:00’a erteledi.

Ne oldu?

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında hazırlanan bir video paylaşımı nedeniyle yargılanıyor. Aydın, 20 Ocak’ta ifadeye çağrıldı. Hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle dava açıldı.