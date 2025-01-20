CHP Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Aydın'ın evinde arama yapıldığı öğrenildi.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Aydın'ın evinde arama yapıldığı öğrenildi.
Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü
Aydın'ın gözaltına alınma sebebinin, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X (Twitter) sayfasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğu iddia edildi. Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Aydın'ın evinde de arama yapıldığı belirtildi.
SEYYAR GİYOTİN’in Anatomisi: Akın Gürlek pic.twitter.com/LPWpNj87F2— CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) January 19, 2025