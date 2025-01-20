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CHP Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Aydın'ın evinde arama yapıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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CHP Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Aydın'ın evinde arama yapıldığı öğrenildi.

Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü

Aydın'ın gözaltına alınma sebebinin, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X (Twitter) sayfasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğu iddia edildi. Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Aydın'ın evinde de arama yapıldığı belirtildi.

 

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