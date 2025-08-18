CHP Gençlik Kolları Çerçioğlu'nu 'omurga' ile protesto etti
CHP Gençlik Kolları, Aydın'da düzenlenen miting öncesi Özlem Çerçioğlu'nun AK Partiye geçişini omurga maketiyle protesto etti.
Aydın'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde CHP Gençlik Kolları, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında gençler, omurga maketi taşıdı. Kortejde ayrıca "Gerçek efeler Silivri zindanında" yazılı dövizler dikkat çekti, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepki gösterildi.
