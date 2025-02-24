CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a siyasi yasak ve hapis talebi!

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a siyasi yasak ve hapis talebi!
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Aydın için 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilirken, duruşmasının 30 Nisan’da görüleceği bildirildi.
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili paylaşımı nedeniyle 20 Nisan'da gözaltına alındı.
5 yıl 4 aya kadar hapis talep edildi
Aydın hakkında, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterme suçlamaları yöneltildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Aydın için 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Aydın, 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.