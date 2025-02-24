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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a siyasi yasak ve hapis talebi!

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Aydın için 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilirken, duruşmasının 30 Nisan’da görüleceği bildirildi.

Haber Merkezi
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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a siyasi yasak ve hapis talebi!
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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili paylaşımı nedeniyle 20 Nisan'da gözaltına alındı.

5 yıl 4 aya kadar hapis talep edildi

Aydın hakkında, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterme suçlamaları yöneltildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Aydın için 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Aydın, 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

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