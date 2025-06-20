  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın davası ertelendi
Takip Et

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın davası ertelendi

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın yargılandığı Akın Gürlek davası 15 Eylül tarihine ertelendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın davası ertelendi
Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın yargılandığı Akın Gürlek davası 15 Eylül tarihine ertelendi.

Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yayımlanan bir video nedeniyle yargılanıyor.

20 Ocak’ta ifadeye çağrılan Aydın hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyordu.

Halktv'nin aktardığına göre, Aydın'ın yargılandığı dava, mahkeme tarafından 15 Eylül tarihine ertelenirken kendisine uygulanan yurt dışına çıkış yasağının da devam edeceği aktarıldı.

Çelik Kubbe, Siper ve Kaan... Türkiye'nin hava savunması ne durumda?Çelik Kubbe, Siper ve Kaan... Türkiye'nin hava savunması ne durumda?Savunma Sanayi
Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Dana kıymada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanmışlar!Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Dana kıymada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanmışlar!Ekonomi
Akaryakıta bir büyük zam daha geliyor: İşte 20 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta bir büyük zam daha geliyor: İşte 20 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İhtiyaç kredilerinde son durum! 125 bin TL’nin geri ödemesi düştü: İşte güncel oranlar...İhtiyaç kredilerinde son durum! 125 bin TL’nin geri ödemesi düştü: İşte güncel oranlar...Ekonomi

 

Gündem
Emekliler, ekonomik refah için çağdaş bir sistem istiyor
Emekliler, ekonomik refah için çağdaş bir sistem istiyor
İstanbul'da 97 nokta belirlendi! İşte en güvenli ve en temiz plajlar
İstanbul'da 97 nokta belirlendi! İşte en güvenli ve en temiz plajlar
Savcılıktan açıklama: ‘Baskı, zorlama ve tehditle ifade verdim’ diyene soruşturma başlatılacak
Son dakika: ‘Baskı, zorlama ve tehditle ifade verdim’ diyene soruşturma başlatılacak
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan kritik Türkiye ziyareti: Görüşme neden önemli?
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan kritik Türkiye ziyareti: Görüşme neden önemli?
Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Samsun olacak
Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Samsun olacak
İsrailli piyanist Greilsammer'in İstanbul konseri iptal edildi
İsrailli piyanist Greilsammer'in İstanbul konseri iptal edildi