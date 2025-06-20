CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın davası ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın yargılandığı Akın Gürlek davası 15 Eylül tarihine ertelendi.

Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yayımlanan bir video nedeniyle yargılanıyor.

20 Ocak’ta ifadeye çağrılan Aydın hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyordu.

Halktv'nin aktardığına göre, Aydın'ın yargılandığı dava, mahkeme tarafından 15 Eylül tarihine ertelenirken kendisine uygulanan yurt dışına çıkış yasağının da devam edeceği aktarıldı.