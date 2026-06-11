CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek: PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder

Cumhuriyet Halk Partisi’nde “mutlak butlan” kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti.

Böylece, Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu.

Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunlu.

"Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, bugün Parti Meclisi (PM) toplantısına katılmak üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, "mutlak butlan" kararıyla ilgili soru üzerine, "Hepimizin bilgisi dahilinde bir süreç vardır o da tedbir. Yargıtayda dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalle seçimi, ilçe seçimi ne de kurultay yapabiliriz. Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor. PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararla dün 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili soruya karşılık şunları söyledi:

"Tüzük'te 63-B, 5. madde. Burada amir hüküm açık. Özellikle Meclis grup içtüzüğü 74. maddede milletvekili olarak ibare etmiyor. 'Parti üyeleri, parti dışında iş ve eylemlerde bulunduğunda Yüksek Disiplin Kurulu ve il disiplin kurulu tarafından değerlendirilir.' diyor. Süheyl Batum kararıyla ilgili değil, ben amir hükmü söylüyorum. Bu ibare tüzüğümüze Bülent Tezcan'ın hukuk işlerinden sorumlu genel başkanı olduğu dönemde girmiş vaziyette. Bu işi Türkiye gündeminde tutmak için böyle bir işleme başvuruyorlar. Bu olur iş değil. Bu sadece onların eksiği değil, bizlerin de eksiğini görüyorum. İş buraya gelmemeliydi."

Video: X / @ilteryesiltas