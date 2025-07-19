CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, çoklu organ yetmezliği sebebiyle bugün hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı, gazeteci, yazar Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP eski Genel Başkanı, gazeteci, yazar ve ANKA Haber Ajansı'nın onursal kurucusu Altan Öymen'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Zeybek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Partimizin önceki dönem Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Altan Öymen’in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve partimize baş sağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.