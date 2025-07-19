  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı
Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, çoklu organ yetmezliği sebebiyle bugün hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı, gazeteci, yazar Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı
Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP eski Genel Başkanı, gazeteci, yazar ve ANKA Haber Ajansı'nın onursal kurucusu Altan Öymen'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Zeybek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin önceki dönem Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Altan Öymen’in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve partimize baş sağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen hayatını kaybettiCHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen hayatını kaybettiGündem

 

Gündem
Ayşe Tokyaz cinayeti: Yardım eden şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Ayşe Tokyaz cinayeti: Yardım eden şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tütün ürünlerine yönelik reklam, tanıtım, sponsorluk yasaklarını devreye aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tütün ürünlerine yönelik yasakları devreye devreye aldık
Altan Öymen'in cenaze programı belli oldu!
Altan Öymen'in cenaze programı belli oldu!
Enerji ve maden düzenlemelerini içeren kanun teklifi meclisten geçti
Enerji ve maden düzenlemelerini içeren kanun teklifi meclisten geçti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı ve Elazığ Belediyesi'ni ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı ve Elazığ Belediyesi'ni ziyaret etti
DMM’den Suriye’deki Dürzi topluluğa yönelik iddialara ilişkin açıklama
DMM’den Suriye’deki Dürzi topluluğa yönelik iddialara ilişkin açıklama