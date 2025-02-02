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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek duyurdu: CHP binasına taşlı saldırı

CHP'nin Şile ilçesindeki parti binasına taşlı bir saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, saldırıyı kınayarak, "Saldırının sorumlularının adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezayı almaları için hukuki sürecin takipçisi olacağız" şeklinde bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek duyurdu: CHP binasına taşlı saldırı
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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin İstanbul Şile ilçe binasına taşlı bir saldırı yapıldığını duyurarak, olaya ilişkin hukuki sürecin takip edileceğini belirtti.

"Sorumlular hesap verecek"

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

“Siyasette şiddetin, saldırının yeri yoktur. Şile İlçe Başkanlığımıza yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hain taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezayı almaları üzere hukuki sürecin takipçisi olacağız. İlçe Başkanımız Aras Arslan'a, ilçe yönetimimize ve tüm Şile örgütümüze geçmiş olsun.”

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