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CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yardımcı, Parti Meclisi görevine devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medyadan duyuran Yardımcı, "Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

 

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