CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yardımcı, Parti Meclisi görevine devam edeceğini belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifasını sosyal medyadan duyuran Yardımcı, "Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma;— Koza Yardımcı (@KozaYardimci) February 15, 2024
Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek… pic.twitter.com/NG5kfdcmRn