  3. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek: Özgür Çelik'i görevden alma kararı yok hükmündedir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek: Özgür Çelik'i görevden alma kararı yok hükmündedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınmasına yönelik mahkeme kararını “yok hükmünde” olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

"Görevden alma kararı yok hükmündedir"

Zeybek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Başkanlığımızdayız... Kararlılığımız tahmin edemeyeceğiniz boyuttadır. Yol arkadaşımız, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, CHP'nin onurlu, namuslu oylarıyla seçilmiştir. Görevden alma kararı yok hükmündedir. Yaptıkları demokratik siyasete darbedir! Çok partili rejime indirilmiş büyük bir darbedir! Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı eliyle dizayn etmek isteyenlere sesleniyoruz. Size boyun eğmeyeceğiz  2 milyon üyemizle dimdik ayaktayız. Bütün bu badireleri aşacağız. Millet bizimle birlikte ve milletin dediği olacak. İktidar yürüyüşümüzü engelleyemeyeceksiniz." 

