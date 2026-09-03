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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Buca Cezaevi'ndeki bazı tutukluları ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu bazı tutukluları ziyaret etti.

Haber Merkezi
AA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Buca Cezaevi'ndeki bazı tutukluları ziyaret etti
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Buca Belediye başkanları Görkem Duman ve Erhan Kılıç, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'yı cezaevinde ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Buca Cezaevi'ndeki bazı tutukluları ziyaret etti - Resim : 1

Tutuklu olanların iddianamelerinin hazırlanması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bilirkişi raporları kendi lehlerine olmasına karşın hala iddianame hazır değilse bir sorun var demektir. Yetkililerden ricamız eğer gerçekten siz adaleti istiyorsanız, adaleti savunuyorsanız kişiler en azından neyle suçlandıklarını bilmeliler. İddianame yazılmalı, savunmalar yapılmalı ve adalet de gerçekleşmeli" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından bir süre çevredeki vatandaşlarla sohbet etti.

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