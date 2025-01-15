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CHP Genel Başkanı Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi
AA
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CHP Genel Başkanı Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, yemekte Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve milletvekilleri eşlik etti.

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