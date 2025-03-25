CHP Genel Başkanı Özel bugün cezaevinde İmamoğlu'nu ziyaret edecek

​Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik destekler devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, bugün saat 09.30'da İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret edeceği bildirildi. Ziyaretin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kimleri ziyaret edecek?

Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ve Gezi Davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ı da ziyaret edecek.

“Kendisine gösterilen dayanışmadan memnun"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Kendisine gösterilen dayanışmadan memnun. Bu süreçte toplumdan ve partililerden gelen destek, moralini yüksek tutmasına katkı sağlıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Tutuklama kararının ardından başta İstanbul olmak üzere birçok ilde protesto gösterileri düzenlenmiş, İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı kamuoyunda tepkiler yükselmişti. CHP yönetimi, yargı sürecini yakından takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.