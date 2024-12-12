CHP Genel Başkanı Özel: Erdoğan'ın namazının kazasını yapmak MİT başkanına düşmez

Özgür Özel, Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

Cumhurbaşkanlığı sitesinde 6'sında ne söylenmiş. 'Esad'a çağrımız olmuştu, ne yazık ki olumlu cevap alamadık. İdlib zaten tamam ama Humus muhaliflerin elinde. Bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil, gönül bunları istemiyor maalesef bölge sıkıntıda'. Ertesi gün zafer. Erdoğan'ın elinde MİT var, sahada Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok elemanı var. Biz ana muhalefet partisiyiz. Sağ olsunlar devletin bilgisi, belgesini kendilerine özel gibi tutuyor. Erdoğan 'durum hiç istemediğimiz gibi ilerlemiyor, muhalifler Şam'a doğru ilerliyor' diyor. Bu sözü ben söylemiş olsam, bugünün 10 katı eleştiri alırdım. Ben ne dediğimin çok farkındayım. O gün değil pazartesi Şam düşseydi, kimse Özgür Özel bunu dedi, demezdi. Kilis'teyim o arada. O konuşmayı yaptıktan 16 saat sonra Esad'ın ülkeyi terk ettiğini öğrendik.

Şimdi enteresan durum şu; ben o konuşmayı yaparken dünya kadar akrabası Hatay'da yaşayan Arap Aleviler var. Diplerinden geçip Şam'a gittiler. O gidenler kim? HTŞ. İdlib'den geçtiler. Şam'a gittiler. Lazkiye'nin dibinden geçtiler. 8 yıl önce ne görüntüler vardı. o HTŞ içinde unsurlar var. Şam düşünce neler olabilir?

İçinde dünya kadar selefi unsurların olduğu HTŞ'nin yakıp yıkmayacaklarını, Lazkiye'ye gidip, katliam yapmayacaklarını kim garanti edebilir? Bunu ancak Esad'la temas sağlanabilirse uluslararası güvenceler sağlanırdı. TSK bu noktada üstüne düşeni yapabilirdi. O gün olmayacağını birimiz garanti edebilir miydik? Cihatçılar haldır huldur gidiyor. Erdoğan 'hiç istediğimiz gibi gitmiyor' diyor.

"Ben dedim ki 'Esad'a çağrımdır, Erdoğan'la temas kurulmalı' diyorum"

Şimdi hepimiz açısından korkulanların olmadığı konuya elverince. Benden bir gün önce adam diyecek ki 'Her an Şam düşebilir, keşke Esad bizle konuşsaydı' diyecek, buna kimse bir şey demeyecek! Ben dedim ki 'Esad'a çağrımdır, Erdoğan'la temas kurulmalı' diyorum. Ben Erdoğan'la yaptığım görüşmede de KKTC Cumhurbaşkanı, sayın Aliyev'le yaptığım telefon görüşmesinde bir yerinde şunu söylerim 'CHP şu anda ana muhalefet son seçimin galip, Türkiye'nin birinci partisi; ama yurt dışına gittiğinde Türkiye'nin partisi' derim.

Biz dış politikaya böyle bakarken, Türkiye'nin çıkarlarını korumak için elimize düşen ne varsa yaparken, böyle meselede dönüp de 'partisinin içindeki karışıklıklar' diyorsa nezaketsizlik yapıyorsa, Erdoğan buna tenezzül ediyorsa hakikaten işi zor demektir. Erdoğan'ın bir gün önce ettiği lafı açıp da okuyunca kimsenin savunacak hali yok. Şimdi Erdoğan başardı etti deniyor. 13 yıl önce söylediği sözü sanki bugün onu haklı çıkarmış. Geçen 13 yıl boyunca her şey onu haksız çıkardı. 13 yıl boyunca, daha doğrusu 20 yıl boyunca Suriye'de inanılmaz zigzaglar yaşadı.

Ailecek görüştü Şam'da. O zaman da baskılar vardı Suriye'de. Sonra Esad'a Esed diyerek onu düşmanlaştırdı. Sığınmacı sorunu başımıza bela olunca 'Esad'la diyalog kur' deyince 'Ben eli kanlı diktatörle görüşmem' dedi. Son 1 yıl içinde 'Ben de Esad'la görüşeceğim' dedi. 'Esad'la görüşme istedim Esad kabul etmedi' dedi. Bunlar tutarsızlık. 13 yılda Türkiye 200 milyar dolar kaybetti. Resmi rakamlara göre 2 milyon 953 bin sığınmacımız var. Aylan bebekler karaya vurdu. Dünya kadar bebek, kadın öldü. 283 asker şehidimiz var.

"Ben hiçbir zaman Esad'çı olmadım, bir Esad bir 'Esed' demedim"

Sivil şehitlerimiz var. Türkiye'de bu kadar büyük felaketleri yaşadı. Sonunda dediğim oldu. 13 gün değil 13 yıl. Türkiye'de pek çok siyasetçiye, genel başkana, başbakana nasip olmayan bir iktidar süresini aşan sürede başaramamışsınız. Orada asker kaybetmişsiniz, sonra 'ben haklı çıktım'. Yok öyle şey. Şu anda yaşananlar, söylenenler, korkulanların daha gerisinde uzak bir tabloya işaret ediyor. Umut edelim aklı selim hakim olur. Bunu konuşuruz.

Ben tatile gitmedim ki yasını tutayım. Benim için Esad her zaman diktatördü. Her zaman Suriye'nin demokratikleşmesini savundum. Esad rejimi 61 yıl artı 12 günde yıkıldı. Cezaevinizde işkence varsa, siz zenginseniz halk yoksulsa, eninde sonunda rejim yıkılır. Esad babasının yaptıklarını da ödedi. Meseleyi Baas rejiminden demokrasiye evriltme noktasında fırsatı yakaladı, Erdoğan gibi çarçur ettiği gibi 13 yıl var. Ben hiçbir zaman Esad'çı olmadım, bir Esad bir 'Esed' demedim.

"Ben Suriye'ye gidip de Esad'a 'gel tavla oynayalım' demeyecektim"

Dış politikada üçlü sacayağı dedik, komşunun iç işlerine karışma, devlet dışı unsurlarını muhatap alma dedik. Ben Şam'a gitseydim, Esad'la konuşsaydım, bu ülkede bu iktidarın sürmeyeceğini sonunun Irak'tan, Libya'dan, Kaddafi'den, Saddam'dan farklı olmayacağını, geçiş hükümetine iktidarını devretmesini, demokratik olarak Arap Alevilerin, Dürzilerin, Sünnilerin, Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin temsil edileceği demokratik meclisten bahsedecektim. Demokrasi varsa ekonomi iyiye gider. Ben Suriye'ye gidip de Esad'a 'gel tavla oynayalım' demeyecektim. Erdoğan da demez.

"Bu işin nereye gittiği görülüyordu"

Bu işin sonuna geldiği görülüyordu. Bu işin nereye gittiği görülüyordu. Belki 10 gün 20 gün, 50 günde düşecekti. Bir doğru çıkış planı bulunsaydı, Lazkiye'de onlara otonom bölge sağlanıp, Esad'ın da güvenliği sağladığı bölge temin edilerek iktidarı devretmesini. Suriye'de geçiş hükümetine, demokrasiye adım atsaydı bu hale gelmezdi. Biz Suriye'de demokrasi telkin ettik.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kılması

İbrahim Kalın bir devlet memuru. AK Parti'nin temsilcisi değil. Fiilen bunu sekteye uğratacak işler yapsa da. AK Parti'ye sunum yaptı, kendisine mektup yazdım. 'Ne oluyoruz bize de gelmelisiniz' dedim. Verilecek bir bilgi AK Parti açısından kıymetli, son seçimlerin birinci partisi açısından ne olabilir dedim. Allah'ı var geldi. 29 Ekim törenlerinde. 'Sayın Başkan mektubunuzu aldım, hak veriyorum' dedi.

"Erdoğan'ın namazının kazasını yapmak da MİT başkanına düşmez"

Gününe karar verdik. İbrahim Kalın'a orada da dedim 'Biz Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa orada dururuz' diye. Eleştireceğimiz zaman eleştiririz. Kurumları devletin kurumları sayarız. Bu kurumun başkanı Cumhurbaşkanı olabilir bir parti genel başkanı olabilir, bu da arizidir. O kurumun başında milli ismi vardır. Bize eşit mesafede olması gereken bir kurum olarak görürüm MİT'i. Bugünkü gidişini siyasi şov gibi değerlendirmek istemem. 2012 yılında Erdoğan'ın ağzından 'Çok yakında Emevi camiine gideceğiz' demişti. 12 yıl önce. Bu namaz o namaz değil. Şimdi kılarsa da o namaz değil. O kadar şehit, dünya kadar sığınmacı var. O namaz o günkü namazdı. Erdoğan'ın namazının kazasını yapmak da MİT başkanına düşmez.

"Şu an için Colani ile görüşmeyi düşünmem"

Şu an için Colani ile görüşmeyi düşünmem. Suriye'de demokrasiye doğru adım atılır, gerçek geçiş hükümet kurulursa, tüm kesimleri temsil ediyorsa biz de iletişim kurarız. İçinde dünya kadar cihatçı unsurların olduğu, BM raporlarında işkence yaptığı, insan kaybettiği söylenen bir terör örgütü olan, Türkiye'nin terör örgütleri listesinde olan bir yapı HTŞ. O yapının başındaki kişinin El Nusra'yı, çeşitli örgütleri kurduğu, İŞİD'çi olduğu gerçeği değişmedi. Kravat takmakla bu iş değişmez. Irak'tan, Libya'dan bu meseleyi tasarlayanların aldıkları dersten gereği, bunlara kadınlara karşı olumsuz tutum içinde olmamaları, devlet dairelerine saldırmamaları söylendi.

"Şu andaki tutumları HTŞ'yi kendi haline bıraksan yapacağı işler değil"

Şu andaki tutumları HTŞ'yi kendi haline bıraksan yapacağı işler değil. Bunu Amerika ile İsrail yaptı. Bu HTŞ'den demokratik yapı çıkmaz. Bir terör örgütü olarak tarihteki yerini alacak. Bu devrim bayrağına yeni isim verilecek. Bir yandan da PYD de aynı bayrağı kullanmayı karar vermiş. Erdoğan'a sormak lazım 'PYD terör örgütü mü, değil mi?' diye. Bundan sonra Fırat'ın doğusundaki devrim bayrağı kullanan yapıyı, PYD'yi terör örgütü olarak mı görecek mi, görmeyecek mi? Bence Erdoğan'ın bu soruya hızlı bir yanıt vermesi lazım.

"Aliyev, CHP'nin bugünkü tutumunun çok doğru olduğunu ve beni Bakü'de ağırlamak istedi"

Orada bir Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı diye partinin parlak fikri vardı. Şöyle bir gerçek var dış politika başka bir şey, bununla paralel dış ilişkiler diye bir şey var. Ben kurultaya aday olduğumda en temel vaatlerimden biri güçlü dış politika ekibi, güçlü dış ilişkilerdi. İlk ziyaretimi KKTC'ye yaptım. Son Zafer Bayramı'nda sayın Aliyev, CHP'nin bugünkü tutumunun çok doğru olduğunu ve beni Bakü'de ağırlamak istedi. Önceki dönemlerde dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcımızın sürçi lisan ederek 'Orada Zafer Bayramı'nı 10 Kasım'da kutluyorlar' demişti.

"AB'ye tam hedefi olan etkin bir politika istiyoruz"

Karabağ'da verilen büyük mücadelede orada birtakım maalesef cihatçı unsurlar da savaşıyor gibi ifadesi vardı. O ifadeler hızlı telafi edilmedi. Oradan gergindiler. Bir önceki dönem ve CHP genel başkana eleştiri olmasın. CHP'nin her genel başkanı Azerbaycan'a 'tek millet iki devlet' gözüyle bakarız. Üzüldüler, gerildiler. Böyle olunca da biz ilk günden beri Azerbaycan'la ilişkilerimizin olması yere gelmesi için gayret sarfettik ve iyi bir noktaya geldim. 12 dış gezi yaptım. Şimdi Fas'a gidiyorum. Bulgaristan'a gideceğim. Hem Balkanlar hem Avrupa, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Rusya ve Çin'le ilişkisini sürdüren AB'ye tam hedefi olan etkin bir politika istiyoruz.

Benim sosyalist enternasyonelde başkan yardımcısı seçilmem. Örneğin enternasyonelde Filistin'i tanıma çağrısı yapmamız, dünyadaki 110 ülkedeki, 24 ülkede iktidar olan ülkelere Filistin mektubu yazmış olmam. Azerbaycan meselesinde arabuluculuk üstlenmeye çalışmamız. Bütçe konuşmam sırasında Cumhurbaşkanı yardımcısı oradaydı. Şu an 100. saatteyiz daha. Ne olacak, ne bitecek göreceğiz. Cevdet Bey'in attığı tweet vardı.

"Bir karış toprağı vermeyiz başkasının bir karış toprağında gözümüz yok dedik"

Genel başkan yardımcısı İlhan bey, grupta yaptığı sunumda kıymetlendirdi. Hep karşıda olacağız diye bir şey yok. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü, hızla demokrasiye adımlar atılmasını, bütün yapıların temsil edilmesini savunuyoruz. Araplar, Kürtler, Türkmenler en başta. Herkesin temsil edilmesi. Cumhurbaşkanı yardımcısının bu üç noktaya vurgusu vardı. Bazı iktidara müzahir kalemler, Twitter hesaplar, fetih, toprak kazandık, orayı aldık vs. Bir karış toprağı vermeyiz başkasının bir karış toprağında gözümüz yok dedik.

"Erdoğan 'Suriye'deki yapıda Kürtlerin temsilcisi olmaz' derse yanlış yapar"

Gerçekten Suriye'de Alevisi ile Sünnisi ile Kürdü'yle Türkmeni'yle bütün yapıların geleceğini hep birlikte birlikte yaşayacakları formüle katkı sağlarsak. Bu konuda Suriye yaşanabilir bir yer olursa, hükümet doğru adımları atarsak biz destekleriz. Eğer Erdoğan 'Suriye'deki yapıda Kürtlerin temsilcisi olmaz' derse yanlış yapar. 'Bugüne kadar Arap Alevileri yönetti, biraz da burası yönetsin' derse yanlış yapar. Lazkiye'de yaşayan Arap Alevileri dünyanın en iyi insanları. Savaşın en mağdurları. Bu kadar diken üstünde yaşamak. Onlar da demokrasiyi hak ediyor."