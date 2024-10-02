CHP Genel Başkanı Özel: İktidar olmazsam istifa ederim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel tv100’de kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

"Geldiğimiz noktada 2007'den beri biz kalkmıyorduk. MYK'nın aldığı bir karar... Anayasa referandumu sonrası bu noktadaydık. Partili cumhurbaşkanı olması nedeniyle...

Biz kalkmamakta çok haklıydık ancak referandumun ardından seçmen bize "Benim seçtiğim Cumhurbaşkanı'na saygı göstermiyorsun." diyor. Yeni bir siyaset izliyoruz ve sonuç aldığımızı görüyoruz. 31 Mart akşamı söyledim: Bu oyların hepsi bizim değil. Bundan sonra daha belirgin bir siyaset izliyoruz. Anketlerde birinci partiyiz.

Ülkede 11 miting yaptık. Türkiye'de insanlar sorunlarının konuşulmasını istiyor. Siyasilerin kendi aralarındaki tartışma kutuplaşmaya neden oluyor. Otoriter liderler de kutuplaşmadan besleniyor.

105 tane miting yaptım, Erdoğan'la polemiğe girmedim. Seçimlerde bunun olumlu sonucunu gördük. En sert tartışmaları yaparım, kişiselleştirmem.

Grup kararı bağlayıcıdır. Bu konuda grup kararı almadık. Cumhurbaşkanı'mızı ayakta karşılayacağız dedik, kimseye de zorla ayağa kalkacaksınız demedik. Bunu yapmak istemiyorum diyenlere de girmeyeni şöyle yaparız demedik. Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın gibi 3 eski genel başkanımdan görüş aldım. Onlar da uygun gördüler. Siyasi sorumluluğu bana aittir.

"İktidar olmazsam istifa ederim"

İlk genel seçimde partimi birinci yapmazsam istifa edeceğim. Bu partiyi iktidar yapan ilk genel başkan olacağım. Türkiye'de kutuplaşma düşünce gerçek sorunlar konuşuluyor. Bunun için kavga yapmıyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun eleştirisi

Kemal Bey kimler için ayağa kalkarız dediyse biz onlar için ayağa kalkın dedik. 11 tane mitingi bunun için yaptım. Kılıçdaroğlu'nun tweetinde kullandığı ayağa kalkan vekiller için kullandığı ifadeye üzüldüm. Çok incitici buldum. Benden sonraki genel başkanlardan saygı beklerim. Benden önceki genel başkanların tüm eleştirileri başımın üstündedir.

Eski genel başkanın yeni genel başkanı eleştirmesi kamuoyunda nasıl karşılanıyor?

Bunu ölçmedik. Ben çok güçlendirdiğini sanmıyorum. Umarım çok zayıflatmıyoruz ve iyi gidiyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun amacı ne? Bütün bu çıkışları genel başkanlığa geri dönmek için mi yoksa parti için mi yapıyor?

Bu sorunun muhatabı ben değilim.

Meclis'te Bahçeli'nin "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah" sözleri ve tokalaşmaya ilişkin konuşan Özel, "Bahçeli'nin 4 gazeteciyi, beni ve Sinan Ateş'in ailesini tehdit etmesini eleştirdim. Meclis'te rastladığımızda da sözlerini siyaseten söylediğini belirtti. Erdoğan, normalleşmeyi bitirmeye yönelik çok sert sözler söyledi. Teğmenlerin yeminiyle ilgili sert sözler söyledi. Devlet Bey görüğüm kadarıyla şunu yapmak istiyor: Normalleşmeye biz de katılalım, tek başına CHP'ye kalmasın." dedi.