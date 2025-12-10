  1. Ekonomim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu ile bazı tutukluları ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları ziyaret etmek için sabah saatlerinde Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından Özel, açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

