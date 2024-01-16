CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti'ye çağrı yaptı: Kendi bildirgenizi imzalayın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi, Gelecek ve Saadet Partisi'nin kendi bildirilerini Meclis'e sunacağını aktaran Özel, İYİ Parti'ye de çağrı yaparak "AK Parti'den ayrışarak kendi bildirgenizi imzalayın" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Daha 20 gün önce üst üste aldığımız şehit haberlerinden acısı yüreklerimizi yakarken bu sefer aynı üs bölgesinden bu kez 9 vatan evladımızın şehitlik haberini aldık. Bizler evlerimizde rahat uyuyalım şanlı bayrağımız dalgalansın diye hayatlarından feragat ettiler. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum.

Son 3 ayda koordinatı, rakımı belli aynı olan üs bölgemizden 19 Mehmetçiğimizi kaybettik. Her şehit haberinden sonra aynı ezberi tekrar etmeye bizi de peşlerinden gitmeye ve hesap sormamaya davet ettiler. Ekonomi kötü yönetiliyorsa, dış politika kötü yönetiliyorsa eleştirirsiniz, içişlerinde zafiyat vardır eleştirirsiniz. Ama şehit haberleri gelir tartışmayın derler, evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak derler. Siz konuşmayın derler. Biz konuşacağız ki evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak değil, kanı akmayacak. Biz buna itiraz ediyoruz.

Bugün Meclis başkanı yine bir bildirge kaleme almış yine bütün partilere yollamış. İmzalayanlar var. Bu kez CHP imzalamadı, Saadet imzalamadı, Gelecek imzalamadı, bu kez DEVA imzalamadı, bu kez Demokrat Parti imzalamadı. CHP kendi bildirgesini MYK’den imzalamıştı, grup başkanvekilleriyle imzaladık. Bugün Meclis Başkanlığına CHP’nin bildirgesini sunuyoruz.

Saadet, Gelecek, Demokrat Parti, DEVA kendi bildirgelerini sunuyorlar. AK Parti, MHP ve İYİ Parti de bir başka bildirgeyi sunuyorlar. Hepsi okunsun, hepsi oylansın. Kim kimin yanında, nerede duruyor hepsi belli olsun.

Bir tek şey söylerim, üyelerinin iyi niyetine, vatanseverliğine, cumhuriyetçiliğine sahada hepimizin şahit olduğu, geçmişte birlikte ittifak içinde olduğumuz, AK Parti’nin MHP’nin yanlış politikalarına onurla itiraz eden İYİ Parti’nin de bu sorumlu AK Parti’den ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz, aksi durum hepimizi çok üzüyor.

Biz kendimizi biliyor muyuz, biz Atatürk'ün partisi olduğumuzu, milliyetçi olduğumuzu biliyor muyuz, biz kendimize güveniyoruz kim ne yaparsa yapsın.

Sen durduğun yerde dur, Atatürk'ün peşinde dur zaman yine seni haklı çıkaracak. Tayyip beyin peşine takılmadık hata mı yaptık. Yine biz başaracağız.

AK Parti devletin genleriyle oynadılar. Şimdi devletin başı, bulunduğu makam öyle ve yürütmenin başı, bir terör saldırısı olmuş kime telefon açmış kime açmamış onunla ilgili tartışma yürüyor.

Siz iktidar olarak verilen sorumluluğunu yerine getirirseniz, biz gereğini yaparız. Ama biz bilgi ver dediğimizde, kim oluyor derseniz, bizim taleplerimizi ötekileştirirseniz, bazı liderleri arayıp bazı liderleri aramazsanız, siz her şey olmuşsunuzdur ama devlet adamı olamamışsınızdır. Bazı telefonların gelmemesi gelmesinden daha kötüdür. Gelmemesinden gurur duyuyorum. Bütün oy veren seçmenlere saygı duyarak telefon ediyor, geleceği tahayyül etmek için telefon ediyor. Onun gelecekle ilgili tasarrufunda olmamak CHP için bir onurdur.

ENAG ile TÜİK'i kıyasladı: Zam oranı...

Ekonomi alanında Türkiye çok kötü yönetiliyor. TÜİK yüzde 72 gıda enflasyonunun arttığını söylüyor. Ama dünya gıda örgütü 2023'te gıda fiyatlarının yüzde 10 düştüğünü açıkladı. Sahte videolar yaptılar, oyu bize vermezsen vatanı böldürecekler deyip, bir kere daha oy alıp iktidarlarını sürdürdüler. 5 vakit ezan okuyan imam ve müezzinlerin özlük haklarını yine CHP savunuyor.

En düşük emekli maaşı çağrısı

Onlar ezan, bayrak, vatan deyip sizden oy alıp, iktidara geldikleri günden bu yana benzin yüzde 80 artmış, 28 Mayıs'tan bugüne, 14 Mayıs'ta mazot 18.50 idi, şimdi mazot 40 lira. Bu iktidar seçimi geçirene kadar yalanla oyları toplayıp sonra size sırtını dönen iktidardır. Zeytinyağı son bir yılda yüzde 180 zam almış durumda. Memura yüzde 49.25 zam verdiler. ENAG'a göre ise zamlar en az yüzde 80 olmalıydı. Bugün 15 bin lira maaş alanın cebinden 5 bin 500 lira çalıyorlar. Bugün 30 bin lira alanın 10 bin lirasını cebinden çalıyorlar. Esas cebinden çalınan Türkiye'deki en düşük emekli maaşı bugün itibariyle 7 bin 500 lira. Bunu kınıyoruz. Buradan sesleniyorum grup başkanvekillerime hatırlatıyorum CHP'nin önerisi en düşük emekli maaşının en azından asgari ücret kadar olmasıdır. Önergemizi getirin oylatın.

Hain terör saldırısı olmasaydı pazar günü Keçiören'de hep birlikte olacaktık, anayasamıza sahip çıkıyoruz diyecektik. Bundan sonraki süreçte bir ülkede anayasa yoksa devletin yok olduğunu bilincinde olacağız. Mesele sadece Can Atalay meselesi değildir. Bu ülkede devleti ortadan kaldırıp devleti bir şahsa yönlendirmenin bedellerini ödüyoruz. Bu bedeli güvenlikte olmayarak ödüyoruz ekonomik güvenliğimiz yok anayasal güvenliğimiz yok.

"Motorkuryemiz güvende değil"

Bu memlekette sıvasız evde yetişmiş iş bulamamış aç kalmış başvuru yapmış sözleşmeli er olmuş o evladımız birilerinin fantezisi ile geçici üs bölgesinde eksi 14 derece Mehmetçik güvende değil. Somalili'nin çarpıp da paramparça ettiği motorkuryemiz güvende değil. Ama güvende olanlar var. Sarayda sazlı sözlü yemek verenler güvende. Anayasayı değiştirirken kahkaha atanlar güvende. Onların çocukları güvende! Beyzade güvende, depremzede güvende değil."