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CHP Genel Başkanı Özel, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas'taki eski Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri andı.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Özel, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Temmuz 1993’te Sivas’taki eski Madımak Oteli’nde yaşanan olaylarda yaşamını yitirenleri andı.

"O mayınları, biz ellerimizle temizleyeceğiz"

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri saygıyla andığını belirterek, "Adalet yerini bulana, Madımak bir utanç müzesi olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin iç barışına dün de bugün de döşenen mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler ve çocuklar temizleyemez. O mayınları, biz ellerimizle temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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