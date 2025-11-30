CHP Genel Başkanı Özel yeniden seçildiği kurultayda kimlere, hangi mesajları verdi?

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda tek aday olarak seçime giren Özgür Özel, geçerli bin 333 oyun tamamını alarak son iki yılda dördüncü kez genel başkan seçildi. Seçimde 24 oy geçersiz sayıldı.

Özgür Özel, yeniden göreve seçilmesi sonrası teşekğkür konuşmasında "Bu muhalefetteki son kurultayımız, 40. Kurultayımızı iktidarda yapacağız" dedi.

Özel, yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak "CHP arınmalı" diyen partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da ismini anmadan tepki gösterdi.

CHP Kurultayı'nın ikinci gününde seyircilere açılan salon, partililer tarafından dolduruldu. "Şimdi iktidar zamanı" sloganıyla düzenlenen kurultayda, "İmamoğlu'na özgürlük" afişlerinin yanı sıra, tutuklu belediye başkanlarının resimleri yer aldı.

Özgür Özel yeniden seçildiği kurultayda kimlere, hangi mesajları verdi? BBC Türkçe'den Ayşe Sayın aktardı.

İmamoğlu yapay zekayla seslendi

Kurultayda ilk olarak, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanmış kurultay mesajı videosu izletildi.

CHP'nin iktidara geldiğinde parlamenter sisteme dönüleceğini vurgulayan İmamoğlu, partide "değişim aşısının tuttuğunu" vurguladı.

İmamoğlu, CHP'nin yeni çözüm sürecinin de tamamlanana kadar yanında olacağını belirterek, "CHP silahların bırakılması ve Kürt sorununun Meclis zemininde, eşit vatandaşlık ve kardeşlik prensipleriyle çözümü için elinden geleni yapmaya devam edecektir" dedi.

AK Parti'li Elitaş kurultayı terk etti

Kurultayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te başlayan hikayesinin anlatıldığı "Dünün mağduru, bugünün zalimi" cümleleriyle başlayan videosu izletildi.

Video gösterimi sırasında salondan yuhalama sesleri yükselince, davetliler arasında yer alan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve beraberindeki heyet salonu terk etti.

Kılıçdaroğlu'na tepki var, disiplin yok

Kurultayda, rahatsızlığı nedeniyle katılamayan eski genel başkanlardan Hikmet Çetin'in mesajı okundu.

Gözlerin çevrildiği eski CHP Genel Başkani Kemal Kılıçdaroğlu davetli olduğu kurultaya katılmadı, herhangi bir mesaj da göndermedi.

Yaklaşık bir hafta önce partili belediye başkanlarına yönelik soruşturmalarla, "CHP arınmalı" paylaşımı nedeniyle parti içinde tepki çeken Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılması çok da beklenmiyordu.

Ancak partililerin tepkisini büyüten, genel başkan seçimi yapıldığı gün Kılıçdaroğlu'nun Sabah gazetesine "Hesap vermek her CHP'linin namus borcu" başlığıyla manşetten yayımlanan bir röportaj vermesiydi.

Sadece parti yönetimi değil, geçmişte Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler dahil birçok partili bu tutumun, iktidarın operasyonlarına ortak olmak anlamına geldiğini savunarak tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarını kurultay kürsüsünden dile getirmesine engel bir durum olmadığını belirten birçok partili, bu tutumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Sayın'ın haberine göre CHP yönetimi, partiye 13 yıl genel başkanlık yapan Kılıçdaroğlu ile ilgili herhangi bir disiplin mekanizması çalıştırmak niyetinde değil.

Böyle bir yöntemin, Kılıçdaroğlu'nu büyüteceğini, bu durumun parti içi yeni tartışmaları tetiklemek için kullanılabileceğine dikkat çeken bazı parti kurmayları, "Genel Başkan, Kemal Bey'e her zaman saygı çerçevesinde yaklaştı. Ama bundan sonra kendisinin iddialarına aynı sertlikte yanıt verilir" görüşünü dile getirdi.

Özel: Müesses nizamla işbirlikçi olanlara yer yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kurultay konuşmasında ismini anmadan Kılıçdaroğlu'na yanıt olarak nitelendirilen değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin yerel seçimleri kazanarak "müesses nizamın çarkına çomak soktuğu" için iktidarın hedefinde olduğunu savunan Özel konuşmasına şöyle devam etti:

"'Kurultayı kazanamaz' dediler, kazandık. 'Yerel seçimleri kazanamazlar' dediler, başardık. 'Sokağa çıkmayın, partinizde oturun' dediler, vallahi de oturmadık. Müesses nizamla mücadeleden dönüş yoktur. Dönüşü olmayan bu yolda korkanlara da yer yoktur. Müesses nizamla işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapıda arayanlara yer yoktur."

"Pijamalıya sesleniyorum…"

Özel'in konuşmasında, kurultayın da ana sloganı olan iktidar vaadi, partisine ve partili belediyelere yönelik soruşturmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İddianamesi'ne yönelik eleştiriler öne çıktı.

Türkiye'nin zor ve karanlık bir süreçten geçtiğini, sesini çıkaranın ve itiraz edenin "Silivri'ye atıldığını" öne süren Özel, bir kesimin ise "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" dediğini söyledi ve ekledi:

"Gün; bu kara düzene itiraz etme günüdür. Ya o pijamayla evinde oturup sıranın sana gelmesini bekleyeceksin ya da meydanlara çıkıp bizimle birlikte bu darbeyi püskürteceksin."

"'Muhalefetteki son kurultay"

Özgür Özel partisinin muhalefetteki son kurultayını gerçekleştirdiklerini ve 40'ncı kurultayı iktidarda yapacaklarını belirtirken, şu sözlerle zorlu bir mücadelenin de içerisinde olacaklarını vurguladı:

"Elbette zor zamanlardan geçiyoruz, geçeceğiz. Ben sizlere ilk seçime kadar güzel günler vadetmiyorum. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı, mücadeleyi vadediyorum. Ben size 100 yıl önce olduğu gibi gerekirse ölümü göze almayı, ama işgale teslim olmamayı vadediyorum."

PM ve YDK seçilecek

CHP Kurultayı'nın son gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliği seçimi gerçekleştirilecek.

Cuma günü yapılan tüzük değişikliği doğrultusunda 60'dan 80'e çıkarılan PM üyeliği seçimi çarşaf liste ile yapılacak.

Üye sayısının 80'e çıkarılmasının temel gerekçesi olarak, tüzükle Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'yle entegre edilen "gölge kabine" üyelerinin PM içine alınmak istenmesi gösteriliyor.

Bazı gölge kabine üyelerinin de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dışında kalacakları için Özel'e bu taleplerini ilettiği belirtiliyor.