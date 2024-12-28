CHP Genel Başkanı Özel: Yetkinin gerçek sahibine gitmenin, millete gitmenin zamanıdır

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Yurttaş Birliği tarafından başta asgari ücret olmak üzere toplumsal sorunlara karşı Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge katıldı.

Genel Başkan Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, TBMM'yi çok önemsediklerini ve vatandaşların sesini meclise taşıdıklarını dile getirerek, “Gördük ki o Meclis'te söylenenlere rağmen birileri bildiğini okumaya devam ediyor. O Meclis ki gücünü halktan alır, o Meclis ki gücünü milletten alır. O zaman yetkinin gerçek sahibine gitmenin, millete gitmenin zamanıdır” ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret değil sefalet ücreti"

Genel Başkan Özel, geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni asgari ücretin ardından milyonlara kişinin hayal kırıklığı içinde olduğuna değinerek, bu ücretin asgari ücret değil ‘sefalet ücreti' olduğunu ve bu ücreti reddettiklerini kaydetti.

Özel'den işçilere örgütlenme çağrısı

Konuşması esnasında sendikal hareket içerisinde bulunmayan vatandaşları örgütlenerek sendikal hak aramaya davet eden Özel, “Türkiye'de 100 işçiden sadece 4 buçuk tanesi grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkına sahipken, grevli toplu sözleşme yapabiliyorken, yüzde 95'i bu haktan mahrumdur. İşte bizim esas sorunumuz, bu iktidarın esas hoşuna giden de budur. Buradan bir kez daha işçilere sendikalara üye olmaları çağrısında bulunurken, sendikalara da üretimden gelen güçlerini kullanma bu iktidara bu yılı dar etmeye davet ediyorum” dedi.

“Mutlaka bu iktidarı göndereceğiz”

Tandoğan Meydanı'nda yapılan mitingin 2025 yılındaki büyük mücadelenin ilk fişeğini ateşlediğini dile getiren Özel, “Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Bundan sonra asla yalnız yürümeyeceğiz, her zaman evden çıkarken bir komşuyu, işçi servisinde bir emekçiyi, sendikada bir yoldaşı, kahvede bir arkadaşı, tarlada bir komşuyu ikna edeceğiz. Gelirken onlarla birlikte geleceğiz. Sel olup akacağız, bu haksız rejimi değiştireceğiz, mutlaka sandığı getireceğiz, mutlaka bu iktidarı göndereceğiz” şeklinde konuştu.