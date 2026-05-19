CHP Genel Başkanı Özel'den 19 Mayıs mesajı: 'Cumhuriyet ateşi sönmez'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet ateşi sönmez. O ateş, gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır, bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar, gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."