  CHP Genel Başkanı Özel'den 23 Nisan mesajı
CHP Genel Başkanı Özel'den 23 Nisan mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünü kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"O, en büyük mirasını bir çocuğun kalbine bıraktı. 'Korkma' diyen bir irade, 'Sıra senindir' diyen bir güven bıraktı. İşte bu yüzden, yürü çocuk. Sen yürü ki yarınlar adınla yazılsın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum."

