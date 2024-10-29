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CHP Genel Başkanı Özel'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Özel'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Özel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

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