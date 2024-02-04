CHP Genel Başkanı Özel'den Erdoğan'a sert tepki: Siyasi şantaj yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, saldırı sonucu yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesine İzmir'de taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Ben gördüğüm andan itibaren etkisinde değilim. Bugün özellikle aileyi görmek, geride bıraktıkları için bir şey yapabilir miyiz diye ziyaret ettik. Bu geride kalanlarla ilgili elimizden geleni yaparız. Nasıl tebdirler alınabileceğini görüşeceğiz, kabin kullanımı söz konusu olabilir. Ümit ediyorum bu kayıp, bundan sonraki taksicilerin evlatlarının yetim kalmaması noktasında bir kazanıma dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

"En iyi cevabı 31 Mart'ta Hataylılar verecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki 'Genel iktidarla yerel iktidar birlikte olmazsa hizmet gelmez' ifadeleri üzerine sorulan soruya Özel, siyasi tartışmaların içine girmek istemem ama bu vicdansızlığa cevap vermem gerekiyor." dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu sözlerine tepki gösterdi.

Özel, "Hepimizin yüreği hala yanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Genel iktidarla yerel iktidar birlikte olmazsa hizmet gelmez' ifadeleri gerçekten vicdan sahibi, yürek sahibi, akıl sahibi kimsenin bırakın söylemeyi, duymaya bile tahammül edemeyeceği laflar. Hatay'a siyasi şantaj yapıyor olmasının ayıbını Hataylılara havale ediyorum. Diyor ki 'Benim partimden bir belediye başkanı olmadığı için ben Hatay'ı hizmetsiz bıraktım, seçmezseniz yine getirmem.' Yalan da söylüyor. Kendi belediyelerinin olduğu yerde de sorunları çözmüş değil. Siyasi şantaj yapıyor ve oy istiyor. Ben bunu bütün milletimize şikayet ediyorum. Bilhassa AK Parti'ye oy veren vicdan sahibi insanlara havale ediyorum. Depremzedeye tehdit olur mu, böyle vicdan olur mu. Ona en iyi cevabı 31 Mart'ta bütün siyasi partilerden Hataylılar verir" dedi.

CHP Genel Başkanı, "Recep Tayyip Erdoğan'un kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez... Olmaz olsun senden gelecek hizmet. Yazıklar olsun. Bir insanın gözü bu kadar nasıl döndü gerçekten inanmıyorum. Kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın, kalbi yok" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki konut ihtiyacına da değinen Özel, Hatay'a 7 bin konut verdi, orada konut ihtiyacı 260 bin. Söz vermişti "Bir yıl içinde konutlarınızı vereceğim" diye ancak bu insalar ya çadırda ya konteynerde kalıyor. Bu sorun sene sonuna kadar da çözülmeyecek, 4 - 5 senede de çözülmeyecek. Bir de bu insanlara dönüp yağmurla karla soğukla terbiye etmeye çalışıyor" dedi.