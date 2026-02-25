CHP Genel Başkanı Özel'den Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

  1. Ekonomim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuz İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

