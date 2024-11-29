CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saat 08.00 sıralarında "PKK\KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti.

Özel, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FETÖ'nün ilk dönemi gibi yapanları, soruşturmayı başka delille açıp yapanları gördük" diye konuşan Özel, "Hukukun dışına çıkmayın. Hukukun dışına çıkanın hukuk arkasında duramıyor. Gizli tanığa ne söyleyeceğini söyleyen savcı mı olur?" dedi.

Bunca ekonomik sorun varken algı yaratılmasına tepki gösteren Özel, "Bir tarafta da 'Öcalan'a özgürlük' diyerek bir algı yaratacaksınız bir tarafta da Kürtlerin, Türklerin seçtiklerine kayyum atayacaksınız" ifadelerini kullandı.