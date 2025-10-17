  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne katıldı
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'da gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne katıldı. Özel, burada görüşmelerde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne katıldı
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'ne katıldı.

Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne katılan Özgür Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne katıldı - Resim : 1

Özgür Özel, Kongre kapsamında eski İsveç Başkakanı ve İsveç Sosyal Demokrat Partisi lideri Magdalena Andersson, Belçika Sosyalist Partisi lideri Paul Magnette ve Moldova Avrupa Sosyal Demokrat Partisi eski Genel Başkanı Ion Sula ile görüştü.

Lise eğitim süresi kısalıyor mu? Hazırlanan rapor, Erdoğan'a sunulduLise eğitim süresi kısalıyor mu? Hazırlanan rapor, Erdoğan'a sunulduEğitim
Avukat Rezan Epözdemir'in ilk duruşma tarihi belli olduAvukat Rezan Epözdemir'in ilk duruşma tarihi belli olduGündem
Gündem
Başkentte bir iş yerinde 1,2 ton bozuk et ele geçirildi
Başkentte bir iş yerinde 1,2 ton bozuk et ele geçirildi
Bakan Fidan, Alman mevkidaşı ile görüştü: Vize serbestisi için gerekli adımları atacağız
Bakan Fidan, Alman mevkidaşı ile görüştü: Vize serbestisi için gerekli adımları atacağız
Antalya Büyükşehir Belediyesi operasyonunda üç tutuklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi operasyonunda üç tutuklama
Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Teşkilatı'na promosyon açıklaması
Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Teşkilatı'na promosyon açıklaması
Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
Merkez Bankası’nın "kart ihalesi" soruşturması: Yedi şüpheli tutuklandı
Merkez Bankası’nın "kart ihalesi" soruşturması: Yedi şüpheli tutuklandı